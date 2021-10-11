Мнение: Батька как змагар

Любопытно, что в минском метро исчезли последние надписи на русском языке – об этом сейчас масса сообщений в соцсетях. А уже до этого в Минске ползучим образом стали вовсе вытеснять русский из топонимики, заменяя русскоязычные указатели указателями на английском… и китайском языках!

Вот, к примеру:

“Власти Белоруссии уничтожают остатки русскоязычной топонимики, бьют тревогу пользователи в Сети. В частности, граждане отмечают, что в центре Минска постепенно русскоязычные указатели сменили указатели на английском и китайском. И это происходит, несмотря на то, что по конституции страны государственными являются и русский, и белорусский языки.

Белорусы стали замечать признаки исчезновения русского языка из повседневной жизни. На центральной железнодорожной станции белорусской столицы были уничтожены русскоязычные вывески. Их сменили вывески на “мове”, а также на английском и китайском языках.

Как отмечает “Регнум”, процесс пошел дальше – на железнодорожном вокзале Минска сменили вывеску, заменив русскоязычную надпись на белорусскоязычную с переводом на английский.

Как отмечает корреспондент издания, несмотря на то, что по конституции страны государственными являются и русский, и белорусский языки, в столице республики почти не осталось уличных указателей на русском языке.

Примечательно, говорится в материале, что русскоязычные вывески государственных учреждений тоже убираются без объяснения причин”.

У русского языка в нацреспубликах вообще тяжелая судьба: так называемые “либеральные СМИ” о попытках его “заменить” писать не будут, боясь “замараться” в “великорусском шовинизме” – ну а так называемые “путинисты-государственники” будут держать языки в заднице, потому что “указаний не поступало”. В результате у таких нянек дитя остается не только без глаза, но и вообще безо всего – его бьют и издеваются все кому не лень. Мы это все помним на примере Украины – сейчас в Белоруссии точно такая же ситуация.

Что поразительно. Отечественным дебилам до сих пор (!) белорусский маньяк успешно скармливает байку о том, что он, дескать, “борется со змагарами” (сторонниками “уничтожить все русское”) – но сам преспокойно в то же время “работает” в Белоруссии как самый настоящий змагар из собственных же страшилок! Казалось бы – такую работу тайно не проделаешь, ее уж никак не скрыть – если брать да повсеместно заменять русские вывески и указатели на китайские, никакая цензура не поможет.

Но нет – русских сторонников Луки обмануть оказывается нетрудно, они “не знают”. Как не знают? Ну вот так – не знают. Им не положено, команды не было – они и не знают. Очень удобно.

А на деле это означает, вся эта публика поклонников Лукашенко – банальные некрофилы. На русский язык им наплевать, всякий там “русский мир” им тоже по барабану – им просто нравится, что Лука убивает. И пытки, избиения всех несогласных с диктатором им тоже нравятся, а что под китайскими иероглифами – да какая разница? Главное, что “против Запада”. Остались еще дурачки, для которых слово “Запад” ассоциируется со “свободой” – и поэтому они “Запад” ненавидят.