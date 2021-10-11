Названа доля страдающих от ожирения россиян

В России каждая вторая женщина и каждый третий мужчина страдают ожирением. Соответствующими данными поделилась ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталия Мазурина.

Мазурина подчеркнула, что среди граждан с избыточным весом есть большой процент людей репродуктивного и трудоспособного возраста. Тем не менее, Россия пока не входит в число стран-лидеров по данным показателям. Специалист напомнила россиянам, что ожирение повышает риск развития ряда серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет и рак эндометрия, сообщает “Радио 1”.