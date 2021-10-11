После введения QR-кодов в Татарстане привились более 35 тыс. человек

За три дня более 35 тыс. жителей Татарстана сделали прививки от коронавируса после сообщения о введении QR-кодов, сообщила руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Минздрав региона 9 октября сообщал о приросте вакцинированных первым компонентом до 10,3 тыс., 10 октября – до 11,4 тыс., 11 октября – до 14,1 тыс., информирует ТАСС.

С 7 октября на территории региона введены новые ограничения из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. С 11 октября начал действовать режим обязательной изоляции для лиц старше 65 лет, не привитых от COVID-19 или не болевших коронавирусом в течение последних шести месяцев. В торговые центры и рестораны теперь не пускают без QR-кодов, некоторых граждан перевели на удаленный режим работы.

Также прививку должны поставить граждане из определенной категории.