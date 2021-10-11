Президент Эстонии заявил о проблеме неравенства русскоязычных детей в детсадах

Русскоязычные дети в стране сталкиваются с неравенством уже в детских садах, где родители должны оплачивать дополнительные уроки по эстонскому языку, сообщил новый президент Эстонии Алар Карис.

«В русскоязычных детских садах есть бесплатные уроки эстонского языка. Но родители могут покупать и дополнительные уроки. Они доступны только тем детям, чьи матери или отцы оплатили занятия. Но деньги на это есть не у всех. Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах», – отметил он, выступая в парламенте после вступления в должность президента, передает РИА «Новости».

По его словам, это обстоятельство может повлиять на конкурентоспособность русскоязычных жителей Эстонии на рынке труда.

Ранее гендиректор языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск попросил председателя Консервативной народной партии (КНП) Мартина Хельме объяснить размещение этой политической силой предвыборной рекламы на русском языке.

Кроме того, избранный новым президентом Эстонии Алар Карис подверг критике план полного скорейшего перехода русских школ страны на эстонский язык, назвав его нереалистичным.