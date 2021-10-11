Инициатора демонтажа памятника Коневу предложили назначить главой МИД Чехии

Главой МИД Чехии в составе нового правительства может стать нынешний староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, который стал инициатором демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, сообщило сетевое издание Seznam Zpravy.

«Входящее в победившую на выборах коалицию «Вместе» движение ТОР 09 выдвинуло в качестве номинанта на пост главы МИД старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа. Другим кандидатом является мэр города Градец-Кралове и бывший дипломат Мартин Дворжак (был экспертом в Косово и Ираке, затем торгпредом в США)», – приводит сообщение РИА «Новости».

Напомним, выборы в парламент Чехии выиграла либеральная коалиция «Вместе», состоящая из трех либеральных партий, на втором месте осталось движение ANO премьера Андрея Бабиша.

В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.