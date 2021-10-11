 

Инициатора демонтажа памятника Коневу предложили назначить главой МИД Чехии

11.10.2021, 19:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлавой МИД Чехии в составе нового правительства может стать нынешний староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, который стал инициатором демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, сообщило сетевое издание Seznam Zpravy.

«Входящее в победившую на выборах коалицию «Вместе» движение ТОР 09 выдвинуло в качестве номинанта на пост главы МИД старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа. Другим кандидатом является мэр города Градец-Кралове и бывший дипломат Мартин Дворжак (был экспертом в Косово и Ираке, затем торгпредом в США)», – приводит сообщение РИА «Новости».

Напомним, выборы в парламент Чехии выиграла либеральная коалиция «Вместе», состоящая из трех либеральных партий, на втором месте осталось движение ANO премьера Андрея Бабиша.

В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / Абдулрашид Садулаев вынес флаг ОКР на церемонии закрытия Игр в Токио

11.04 / Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Турции россиян

20.06 / Лидерам Франции и Германии следует потребовать от России ухода с Донбасса и Крыма – Кравчук

27.11 / Шевченко: Сборная Украины готова была играть против Швейцарии

18.07 / В результате стрельбы в Черкассах в больницу попали два человека – полиция

28.10 / В Самаре построили газовый теплоход

21.09 / Volvo повысил цены на пять моделей в России

18.11 / Власти Канарских островов ищут дополнительное жильё для мигрантов

17.10 / Имам задержан по делу об убийстве учителя во Франции

25.09 / В РХТУ заявили о сохранении почетного статуса доктора Меркель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика