Мнение: Половое неравенство в росте зарплат, женитьба на рисоварке и моральный облик оппозиции

1. Уровень зарплатного неравенства американцев значительно вырос в последние 50 лет. У людей с высшим образованием реальные зарплаты выросли с 1963 года примерно в полтора раза (а среди тех, кто получил учёную степень – и вовсе в 1,7 раза). Зарплаты американцев без высшего образования остались на уровне 1960-х-1970-х годов. При этом зарплаты необразованных мужчин вообще не выросли, а вот зарплаты женщин без образования всё-таки поднялись на 30%.

https://skorobogatov.livejournal.com/81627.html

Вот что пишет профессор экономики Александр Скоробогатов:

На картинках видно, что к мужчинам без диплома рынок труда гораздо более суров, чем к бездипломным женщинам. <…>

Чем вызваны такие тенденции? В статье, где я взял эти графики, показывается, что ведущую роль сыграла автоматизация рутинных задач. Она затронула целые сектора экономики, оставив не у дел множество людей без востребованного образования.

Сыграло роль и перемещение в этот период “фабрики мира” в Юго-Восточную Азию. Перенос производств в Китай и другие страны с дешевой рабочей силой – это альтернатива автоматизации. В обоих случаях бизнес экономит на дорогой рабочей силе в Америке. Как следствие американские низкоквалифицированные рабочие либо соглашаются на менее выгодные условия, либо оказываются на улице.

Рост неравенства объясняет популярность социалистических идей. Интересно, что классика социалистической мысли – Сен-Симон, Оуэн, Прудон, Маркс – появилась в эпоху Промышленной революции, когда благодаря массовому внедрению машин вчерашние хозяева ремесленных мастерских превратились в пролетариат, которому “нечего терять кроме собственных цепей”.

Как в прошлом, так и сейчас обнаруживается одна и та же последовательность: прогресс – рост неравенства – предложение решить проблему с помощью “экспроприации экспроприаторов”.

2. На Западе женщины женятся на самих себе. На востоке мужчины женятся на кухонных приборах:

https://lenta.ru/news/2021/10/01/ricecoocker/

В Индонезии мужчина женился на любимой рисоварке фирмы Philips. Об этом сообщает AsiaOne.

Молодые сыграли свадьбу 23 сентября. Мужчина и его избранница были одеты в традиционные свадебные костюмы и даже поучаствовали в фотосессии.

Жених и невеста подписали «официальное» согласие на вступление в брак в присутствии свидетелей и поцеловались. Счастливый новобрачный назвал невесту очень «светлой, немногословной и умеющей готовить».

Однако союз продержался всего четыре дня. Разлад в семействе случился из-за того, что «жена», как выяснилось, не способна приготовить ничего, кроме риса, а мужчине нравятся еще и овощи.

Что же, хорошо, что пока ещё не изобрели полноценного робота-кухарку. Иначе семейные ценности оказались бы под угрозой.

3. Журналистка оппозиционной Газеты.ру сетует на отсталость и моральную деградацию либеральной оппозиции. Цитирую фрагмент:

https://www.gazeta.ru/comments/column/mironova/14058673.shtml

Еще один пример: почему волна харассмента прокатилась по либеральным СМИ и ни в одном из них обидчиков не привели к ответу: многочисленные обвинения в хватании за мягкие места, склонении к сексу и даже в изнасиловании сошли с рук и были высмеяны людьми, которые уверяют, что ведут нас к светлому будущему? Давайте говорить прямо: сообщений о том, что у Маргариты Симоньян кого-то хватают за зады, не было, а про редакции «МБХ Медиа», «Новой газеты», «Медузы» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и РБК такое говорили. И кроме Сергея Простакова все фигуранты на месте. Почему, попав в секс-скандалы, Любовь Соболь или Илья Яшин не каются публично или не уходят из политики, а агрессивно твердят, что под них подложили соблазнителей спецслужбы? Яшин этот – вообще загадка…