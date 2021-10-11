Инфекционист оценил вероятность распространения чумы в России

Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней, оценивал вероятность расширения чумы в России. При изменениях климата, когда он будет подходящим для увеличения числа зараженных грызунов, это отрицательно подействует на инфицирование людей.

Чума – зоонозонная инфекция, при которой люди заражаются от животных. Чумой болеют грызуны и если инфицированное животное укусит блоха, а потом проконтактирует с человеком, то вероятность заражения вырастет. При изменениях климата увеличится распространение числа больных грызунов, а это отрицательно повлияет на заражение людей.

Также специалист Вознесенский заявил, что опасность чумы состоит в том, что при заражении человека и появлении у него легочной формы инфекции, последующее расширение произойдет аэрозольно во время кашля, чихания и дыхания. Он считает, что может настать тяжелый период с распространением и смертностью. Сейчас организации отслеживают природные очаги, где живут грызуны, выявляя критические факторы, влияющие на возможность инфицирования людей.

Источник: tvzvezda.ru