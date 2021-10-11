 

Инфекционист оценил вероятность распространения чумы в России

11.10.2021, 18:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сергей Вознесенский, доцент кафедры инфекционных болезней, оценивал вероятность расширения чумы в России. При изменениях климата, когда он будет подходящим для увеличения числа зараженных грызунов, это отрицательно подействует на инфицирование людей.
Чума – зоонозонная инфекция, при которой люди заражаются от животных. Чумой болеют грызуны и если инфицированное животное укусит блоха, а потом проконтактирует с человеком, то вероятность заражения вырастет. При изменениях климата увеличится распространение числа больных грызунов, а это отрицательно повлияет на заражение людей.

Также специалист Вознесенский заявил, что опасность чумы состоит в том, что при заражении человека и появлении у него легочной формы инфекции, последующее расширение произойдет аэрозольно во время кашля, чихания и дыхания. Он считает, что может настать тяжелый период с распространением и смертностью. Сейчас организации отслеживают природные очаги, где живут грызуны, выявляя критические факторы, влияющие на возможность инфицирования людей.

Источник: tvzvezda.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.08 / Дегтярев разрешил массовые мероприятия в Хабаровском крае

18.08 / Мнение: Надо расслабиться

26.03 / Капитана панамского контейнеровоза наградили Орденом Дружбы

26.08 / Мнение: Проект закрывается

23.10 / Проезд на самых загруженных ветках метро Москвы подешевеет в два раза

26.08 / Мнение: Экономика Китая. Предсоциалистический переходный период

15.10 / Алексей Чумаков признался, что 18 лет назад его домогался мужчина

18.02 / Начало жизненного пути Рустама Гильфанова

14.12 / Сатановский объяснил, как США в ближайшем будущем станут противостоять РФ

24.06 / Мнение: Ада я не выдержу (с)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика