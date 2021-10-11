 

Севшую на шпагат между двумя мотоциклами Анастасию Волочкову сравнили с Ван Даммом

11.10.2021, 18:58, Разное
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Анастасия Волочкова продемонстрировала шпагат между двумя мотоциклами. Подписчики стали сравнивать балерину с Ван Даммом.
Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых вместе с возлюбленным катается на мотоцикле. Танцовщица показала фотографии, где была запечатлена в шпагате. Она сообщила, что кадры были сделаны в байк-центре, а дальше пара решила покататься с участниками мотоклуба «Ночные Волки». Балерина заявила, что они устроили день «шпагатини».

На одном из снимков видно, что байкер находится за рулем, а артистка балета позади него демонстрирует растяжку. На следующей фотографии Анастасия Волочкова показала трюк Жан Клода Ван Дамма, который сидел на шпагате между двигающимися автомобилями, но она сделала такую же растяжку, только с мотоциклами, которые стояли. Фанаты написали много комплиментов под постом балерины. Также поклонники отметили счастливые лица возлюбленных.

Источник: radiokp.ru



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