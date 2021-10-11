Мнение: Большая опасность

Пандемия COVID-19 не уходит, а возвращается новыми волнами и более агрессивными штаммами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пандемия не уходит. Она возвращается новыми волнами. Новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны. Это представляет большую опасность", – сказал он журналистам.

"Единственное, что сохраняет жизни – это прививка", – подчеркнул Песков.

"Многие регионы в зависимости от резервного количества койкомест – это количество во многих регионах сокращается стремительно, потому что заболевает больше людей, чем выздоравливает, арифметика здесь абсолютно примитивная. Когда начинают заболевать больше, чем выздоравливают, количество свободных койкомест сокращается изо дня в день", – сказал он журналистам.

Чтобы что-то ушло, нужно, чтобы оно вначале пришло. Пока из всех данных российской статистики за последние два года никак не следует, что к нам вообще что-то пришло. Во всяком случае с точки зрения медицинской. С политической — да, двадцать лет назад в страну пришел бандитский режим и вот он-то, в отличие от вируса, очень даже реален.

Но мы о вирусах, с уголовниками вопрос понятен.

Проблема койко-мест, о которой так сильно страдает пресс-секретарь, давно известна. Уже год как. Министр Мурашко без задней мысли сообщил, что еще до всяких этих ваших эпидемий инфекционные мощности были сокращены на 40 процентов. Причина известна: оптимизация. Проблема инфекционной медицины в том, что равномерно загрузить на протяжении года ее мощности невозможно: инфекции приходят либо сезонами, либо вспышками. То есть — половина, а то и больше, времени в году койки простаивают, врачи бездельничают и ни за что получают свои зарплаты. Пытливый ум чиновника тут же углядел в этом непорядок и начал сокращать инфекционный сектор здравоохранения до состояния, когда даже в «межсезонье» койко-места забиты, врачи трудятся как пчелки, отрабатывают выделенные зарплаты до копейки. "Арбайт, швайне, лос-лос!"

Чем это обернулось? Тем, что когда возникла реальная инфекционная вспышка (не эпидемия, до эпидпорога ковид не дотянул ни в одну из четырех «волн»), койко-места закончились. Совсем. Проблему попытались решить, «перепрофилировав» другие отделения, но, во-первых, врач-инфекционист — это немного другая специальность, чем врач-онколог или хирург. А потому априори лечить ковид обучен несколько хуже, чем профильный специалист. Во-вторых, забрав койки у онкологов, нефрологов и травматологов (а также вообще все, до которых дотянулись), власти тут же создали проблему уже для «тех» заболеваний. А нужно понимать, что оптимизировали и там тоже. И там тоже дикий дефицит и специалистов, и площадей, и койко-мест.

Итог — общий коллапс системы. Что мы и наблюдаем. Но власть не может признать реальную причину, так как встанет вопрос: а кто, собственно говоря, создал эту ситуацию? И путем очень несложных умозаключений фамилию этого кого-то придется произносить: Путин. Кто же еще дважды подписал майские указы — в 2012 и 2018 годах? Он и подписал. И он — прямое ответственное лицо и за катастрофу, и за смерти сотен тысяч людей, брошенных без оказания им помощи. Он и есть убийца. Вместе со своими подручными, которые и оптимизировали.

А вирус — он просто повод случившегося коллапса. Не этот вирус, так другой — результат был бы тем же. Но кто же рискнет признавать очевидное? Нужно искать виноватых в другом месте. Они и найдены — это вирус, а теперь еще и проклятые биотеррористы, отказывающиеся от живительных уколов, не имеющих аналогов в мире. К уколам, понятно, тоже целая серия вопросов, на которые власть отвечать не спешит, но тут вариантов нет: уж если ты начал врать напропалую, то остановиться нет никакой возможности.

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