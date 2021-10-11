«Голодать – это полезно: министр социального развития Свердловской области призвал россиян не портить статистику и быть более умеренными в еде

На встрече с членами молодёжного парламента Свердловской области Сергей Нефёдов заявил, что россияне слишком много тратят на продукты питания.

«Сегодня все либеральные СМИ и продажные журналисты трубят, что граждане России тратят на еду треть своих доходов, а каждый десятый вообще недоедает. Но если вдуматься, то тут проблема не столько в росте цен, сколько в неуёмном аппетите некоторых людей», – отметил он.

Чиновник рассказал, как стал свидетелем такого происшествия в одном из супермаркетов.

«Я сам видел, что граждане покупали по двадцать литров молока одновременно. Подойдёшь, спросишь – зачем тебе столько, у тебя что, большая семья? Нет, говорит, беру про запас. В итоге съедает от силы половину, а остальное выбрасывают. Как гласит базовая экономическая теория, справедливая цена формируется в той точке, в которой пересеклись кривые спроса и предложения. И вот такие обжоры рождают огромный спрос, из-за этого у нас сильно выросла продуктовая инфляция. Надо быть умереннее, покупать ровно столько, сколько можешь съесть. И вообще, голодать – это полезно», – заявил Нефёдов.

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