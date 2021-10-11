 

Мнение: Как то странно работает глобальное потепление

11.10.2021, 18:42, Разное
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Пока нам рассказывают про ужасный рост выбросов антропогенного характера, которые растопят полярный лед и поднимут уровень океана, происходит немного другое.

В последние дни из Арктики поступают сообщения о новой аномалии – стремительном увеличении площади морского льда.

Ежегодный минимум площади арктического морского льда (4,72 миллиона квадратных километров 16 сентября 2021 года) был на 26 процентов больше, чем в 2020 году. Подобного не было с 2014 года.

Синоптики не исключают, что 2022 год будет одним из самых холодных в Антарктике за последние десятилетия.

Весь сентябрь в Антарктике были сильные морозы. Средняя температура на станции Амундсен-Скотт в период с апреля по сентябрь (минус 61 по Цельсию) была самой холодной за всю историю наблюдений, начиная с 1957 года.

А в ночь с 30 сентября на 1 октября в районе российской станции «Восток» зафиксировали температуру, близкую к абсолютному рекорду октября. Термометр показал минус 79,6 градуса Цельсия, тогда как самая низкая температура, отмеченная до этого в октябре, была минус 80 градусов.

В Антарктике наблюдают увеличение площади морского льда, Южный океан снова замерзает. По данным Национального центра данных по снегу и льду, экстремальные холода над Антарктидой помогли поднять уровень морского льда вокруг континента до пятого по величине уровня за всю историю наблюдений в августе.

По мнению экспертов, волны холода в следующие десятилетия в Антарктиде должны быть еще сильнее, и участникам экспедиций, возможно, придется бороться за выживание.

Большинство климатологов пока не готовы «отменить» глобальное потепление и говорят, что нынешнее похолодание на полюсах – временное явление, пишет журнал «Культура ВРН». Однако синоптики, основываясь на этих и других данных, прогнозируют холодную и раннюю зиму в Восточной Европе, Сибири и Северной Америке. И этот прогноз выглядит правдоподобным.

https://www.ttelegraf.ru/news/v-arktike-i-antarktike-stremitelno-uvelichivaetsya-ploshhad-morskogo-lda/ – цинк

Нельзя просто так взять и отказаться от веры в глобальное потепление. Если что-то не укладывается в теорию, то это "временное явление".

Источник: Colonel Cassad



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