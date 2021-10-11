 

Пассажирский поезд “Бахмут – Львов” столкнулся с комбайном, повреждены локомотив и шесть вагонов – “Укрзалізниця”

11.10.2021, 18:32, Новости дня
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Авария произошла в 15.12.

“По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, куда в то время приближался пассажирской поезд №141 “Бахмут – Львов”. В результате столкновения поврежден локомотив поезда и шесть вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Комбайнер отказался от госпитализации”, – говорится в сообщении.

В некоторых вагонах в результате аварии разбились окна, пассажиров из них пересадили на другие места в поезде.

Позже в компании сообщили, что поезд уехал с задержкой 2 часа 28 минут.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4746873505346400


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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