Пассажирский поезд “Бахмут – Львов” столкнулся с комбайном, повреждены локомотив и шесть вагонов – “Укрзалізниця”
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Авария произошла в 15.12.
“По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, куда в то время приближался пассажирской поезд №141 “Бахмут – Львов”. В результате столкновения поврежден локомотив поезда и шесть вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Комбайнер отказался от госпитализации”, – говорится в сообщении.
В некоторых вагонах в результате аварии разбились окна, пассажиров из них пересадили на другие места в поезде.
Позже в компании сообщили, что поезд уехал с задержкой 2 часа 28 минут.
https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4746873505346400
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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