 

Нардепа Полякова похоронили рядом с могилами участников АТО

11.10.2021, 18:32, Новости дня
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Утром гроб с телом нардепа на катафалке Cadillac Escalade привезли в здание черниговской филармонии, где прошло прощание с ним.

Проститься с коллегой приехали его однопартийцы из группы “За майбутнє”, а также бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Они сомневаются, что Поляков сам употребил метадон перед смертью. В частности, нардеп Тарас Батенко сказал, что никто ни разу не видел Полякова под воздействием метадона.

Также на церемонию прощания с Поляковым приехала его сожительница, нардеп из группы “За майбутнє” Анна Скороход.

Как отмечают журналисты, мать Полякова убрала цветы, которые положила на гроб Скороход.

Позже прошло отпевание нардепа в Спасо-Преображенском соборе.

Похоронили Полякова на кладбище “Яцево” рядом с могилами участников АТО. На кладбище из числа нардепов присутствовала только Скороход.

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

Полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление.

По данным правоохранителей, перед смертью Поляков употреблял алкогольные напитки и полтора часа катался на машине по Киеву, поскольку поссорился с сожительницей Анной Скороход.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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