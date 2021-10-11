 

Украинские правоохранители планируют проверять кафе, рестораны и кинотеатры на соблюдение карантина – Офис президента

11.10.2021, 18:32, Новости дня
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Об этом говорили на совещании по вопросам противодействия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая прошла под руководством президента Украины Владимира Зеленского 11 октября, сообщил сайт Офиса президента. 

“Руководство Национальной полиции и Службы безопасности Украины доложило президенту о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. Было также заявлено о намерениях делать выборочные проверки соблюдения карантина в учреждениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей”, – сказано в релизе. 

Зеленский, как говорится в сообщении, обратил внимание на необходимость вести разъяснительную работу относительно карантинных ограничений, которые вводятся, а также популяризовать вакцинацию от коронавируса.

Проведение показательных рейдов, цель которых – проверка соблюдения масочного режима, анонсировал замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 11 сентября. Тогда речь шла о критических объектах. По его словам, рейды будет проводить Нацполиция. Полицейские уже проводили подобные мероприятия в Киеве в апреле. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации вируса четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял Ляшко 11 октября.

С начала эпидемии в Украине подтвердили около 2,55 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 58,7 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,3 млн человек. За минувшие сутки в стране подтвердили 8832 новых случая коронавирусной инфекции.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, 16 регионов Украины соответствуют “оранжевому” уровню эпидемической опасности.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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