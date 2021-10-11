 

«Однажды я толкнул речь в Мюнхене»: двойник Путина презентовал свои мемуары

11.10.2021, 18:31, Разное
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Двойник Владимира Путина Виктор Егоров, работавший с главой государства в 2000-2020 гг. представил свои мемуары. В автобиографической книге он в мельчайших подробностях рассказал о случаях, когда ему пришлось подменять президента. 

«Мы [двойники] должны были уметь выполнять даже самые тяжелые обязанности президента: подняться в воздух со стерхами, найти амфору на дне моря, купить мороженное Эрдогану. Иногда приходилось подменять Владимира Владимировича непосредственно во время Прямой линии с президентом. Пожалуй, самое сложное, чему нас учили — это правильно ронять карандаш и кашлять в определенном тембре», — отметил Владимир Путин.

По словам Егорова,  Путин на телекартинке точно такой же, как и в обычной жизни. Президент строгий, справедливый, не терпит терроризма и иногда любит пошутить. Поэтому ему приходилось не только говорить, но и вести себя как глава государства.

«Однажды я в свойственном Путину стиле толкнул речь в Мюнхене. Вроде бы ничего особо интересного не сказал, но до сих пор это все обсуждают. Я, честно говоря, даже и не помню, что именно я сказал. Я всегда старался относиться к имитации как к работе и ни в коем случае не считаю себя политическим деятелем», – отметил Егоров.

Двойник не исключает, что издаст вторую книгу, если первая будет иметь коммерческий успех.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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