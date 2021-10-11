Мнение: Лица принимающие решения

Кто принимает решения в нашем мире. Если судить по тому, что происходит с экологией, с продуктами питания, с войнами и рабским трудом – ключевые решения принимают неразвитые люди с выраженными признаками деменции и садистскими наклонностями.

Развязать войну на погибель миллионов, заработать денег убив здоровье миллиардов – это реальные решения малой группы неразвитых людей. Но как получилось так, что неразвитые люди с садистскими наклонностями получили возможность принимать глобальные решения?

Судя по данным археологов, происходило это постепенно. Начиная со времен шумеров и появления в их обществе первых рабов. В междуречье (Иран) начал расцветать рабовладельческий строй, шумерские жрецы и властители организовывали войны со многими народами и нещадно эксплуатировали своих же граждан.

И в этом же временном слое археологами найдены гораздо более значительные по численности поселения, которые жили мирно, без воин и насилия. Не было найдено останков с ранениями от оружия, общество не было разделено на бедных и богатых. В орнаментах и рисунках встречались только положительные знаки и росписи.

Кукутень-Триполье (Украина, Румыния, Молдова), Яншао (Китай), Страна городов Аркаим (Южный Урал) и многие другие древние поселения, которые обнаруживают в наши дни.

Есть научное подтверждение факта мирного сосуществования людей. Кукутень-Триполье существовало 2500 лет. Без воин и насилия. Это больше по времени, чем существует христианство или ислам.

А это значит только одно – все россказни о том, что "люди должны воевать", "такая природа людей" – это все фикция, которую искусственно распространяют среди нас. Используя при этом "авторитетное мнение известных ученых". Люди могут организоваться и жить мирно, не убивая и не грабя друг друга.

Так что нам делать с сегодняшним положением вещей?

Можно ничего не делать. И тогда, как выразился один известный в узких кругах политик, "…жить будем плохо, но не долго".

А можно делать.

Сейчас организован и активно набирает обороты проект "Созидательное общество", участниками которого уже стали миллионы людей со всего мира. Сайт проекта можно посмотреть по ссылке https://allatraunites.com/ru

На этом сайте есть возможность присоединиться к инициативе множества людей, прямо сейчас воплощающих мечты миллиардов – жить в мире без воин и насилия.

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