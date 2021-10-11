Названа дата открытия БДТ им. Товстоногова после ремонта в Петербурге

В Петербурге историческая сцена Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова возобновит свою работу после ремонта 11 ноября, информирует пресс-служба театра.

«Большой драматический театр откроется для зрителей 11 ноября 2021 года показом спектакля Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», премьера которого состоялась в феврале 2021 года», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Начиная с 2020 года, в БДТ проводились работы по гидроизоляции подвала, а с апреля 2021 года историческое здание закрыто для проведения гидроизоляционных работ в трюме Основной сцены. Заказчиком работ выступило министерство культуры России, подрядчик – АО «Ренессанс-Реставрация».

«Мы в очередной раз возвращаемся домой. Надеюсь, что в этот раз сюрпризов не будет. Прежде всего хочу поблагодарить министерство культуры России, лично Любимову Ольгу Борисовну и, конечно, строителей. Сейчас в БДТ идет заключительная стадия пуско-наладочных работ, монтажа сцены и театрального и инженерного оборудования. Наблюдая за ходом работ, могу сказать, что на этот раз все четко и быстро. Поэтому мы уверены, что в ноябре БДТ откроется», – отметил художественный руководитель БДТ Андрей Могучий, слова которого приводятся в сообщении.

Во время ремонта БДТ продолжал играть спектакли на Второй сцене (Каменноостровский театр) и на сценах театров Петербурга – Александринского театра, МДТ – Театра Европы, Театра-фестиваля «Балтийский дом» и ТЮЗа имени Брянцева. Новый 104-й сезон Большого драматического открылся масштабными гастролями «БДТ в Москве».

Ранее сообщалось, что БДТ открылся после масштабной реконструкции в конце сентября 2014 года. В ходе работ было реконструировано и частично заменено сценическое и постановочное оборудование, отреставрированы фасады, зрительный зал, архитектурно-художественные элементы интерьера, переоборудован репетиционный зал.