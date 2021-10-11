 

Директора школы и его заместителя в Махачкале уволили после гибели ученика

11.10.2021, 18:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДиректор общеобразовательной школы и его заместитель в Махачкале уволены после гибели одного из учеников от ножевого ранения, сообщили в пресс-службе минобрнауки Дагестана.

«Директор и заместитель руководителя школы №51 в Махачкале, где один из учеников ранил сверстника ножом, уволены», – сообщили РИА Новости в ведомстве.

После инцидента директора школы госпитализировали с сердечным приступом, информирует ТАСС со ссылкой на источник. 

Ранее МВД Дагестана сообщило, что в школе №51 15-летний мальчик ранил ножом сверстника во время конфликта. Пострадавший позже умер в больнице. 

Напомним, Следственный комитет возбудил по факту гибели ребенка уголовное дело по статье убийство, а в отношении директора школы, его заместителя и руководства ЧОП возбуждено уголовное дело по статье халатность. 



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