Директора школы и его заместителя в Махачкале уволили после гибели ученика
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Директор общеобразовательной школы и его заместитель в Махачкале уволены после гибели одного из учеников от ножевого ранения, сообщили в пресс-службе минобрнауки Дагестана.
«Директор и заместитель руководителя школы №51 в Махачкале, где один из учеников ранил сверстника ножом, уволены», – сообщили РИА Новости в ведомстве.
После инцидента директора школы госпитализировали с сердечным приступом, информирует ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее МВД Дагестана сообщило, что в школе №51 15-летний мальчик ранил ножом сверстника во время конфликта. Пострадавший позже умер в больнице.
Напомним, Следственный комитет возбудил по факту гибели ребенка уголовное дело по статье убийство, а в отношении директора школы, его заместителя и руководства ЧОП возбуждено уголовное дело по статье халатность.
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