Директора школы и его заместителя в Махачкале уволили после гибели ученика

Директор общеобразовательной школы и его заместитель в Махачкале уволены после гибели одного из учеников от ножевого ранения, сообщили в пресс-службе минобрнауки Дагестана.

«Директор и заместитель руководителя школы №51 в Махачкале, где один из учеников ранил сверстника ножом, уволены», – сообщили РИА Новости в ведомстве.

После инцидента директора школы госпитализировали с сердечным приступом, информирует ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее МВД Дагестана сообщило, что в школе №51 15-летний мальчик ранил ножом сверстника во время конфликта. Пострадавший позже умер в больнице.

Напомним, Следственный комитет возбудил по факту гибели ребенка уголовное дело по статье убийство, а в отношении директора школы, его заместителя и руководства ЧОП возбуждено уголовное дело по статье халатность.