Суд вынес приговор мужу убитой рязанской журналистки

Суд приговорил к семи годам строго режима мужа главного редактора интернет-портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой за ее убийство, также суд взыскал с него 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Рязани.

«Суд признал мужа потерпевшей виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), а именно в убийстве своей супруги путем нанесения множественных ранений. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск брата потерпевшей, взыскав с подсудимого 1 млн рублей», – сообщили ТАСС в суде.

Следствие установило, что между супругами неоднократно происходили ссоры на почве ревности, в последние перед преступлением месяцы они проживали раздельно и планировали расторжение брака.

Мужчина признал вину и сообщил, что сожалеет о содеянном и раскаивается.

Главред портала «Рязань. Лайф» Жанна Шеплякова была найдена мертвой 15 января в своей квартире. На ее теле обнаружили множественные колото-резаные раны. Правоохранители заподозрили в причастности к убийству супруга погибшей, который после произошедшего, забрав детей, покинул Рязань, выехав в другую область.