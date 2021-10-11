Кейт Миддлтон и принц Уильям 5 лет назад расставались на несколько месяцев

Появилась информация о проблемах в отношениях у Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Оказывается, пара пять лет назад расставалась на несколько месяцев.

На публики принц Уильям и Кейт Миддлтон показывают достаточно теплые и гармоничные отношения. Их семья считается одной из самых образцовых во всем мире. На самом деле в отношениях представителей королевской четы не все так гладко. Оказывается, в 2016 году они на расставались на несколько месяцев. После небольшой паузы супруги воссоединились, начав жизнь с чистого листа.

Эксперты, наблюдающие за королевской семьей, считают, что Кейт Миддлтон буквально загнала принца Уильяма в угол. Вероятно, она хотела получить от мужа большей взаимности. Тогда Уильям работал в армии, и проводил мало времени с семьей.

Напомним, что пара познакомилась в студенческие годы. 29 апреля 2011 году Кейт Миддлтон стала женой принца Уильяма. В семье растут трое детей – Джордж, Шарлотта и Луи.

К слову, пара расставалась и до заключения брака. Королевские эксперты отмечают, что не последнюю роль в построении гармоничных отношений сыграла Кейт Миддлтон. Она смогла совладать с избранником, несмотря на его сложный характер.

Источник: www.ok-magazine.ru