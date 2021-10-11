Как отличить грипп от «обычного» ОРВИ?



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Грипп — это острая респираторная инфекция, вызываемая вирусами гриппа, которые циркулируют во всем мире. Всего существует четыре типа гриппа: A, B, C и D. Сезонные эпидемии вызывают типы А и В. По оценкам ВОЗ, ежегодные вспышки заболеваемости приводят к 3-5 миллионам случаям тяжелого течения болезни, умирают до 650 тысяч пациентов. В развитых странах большинство случаев смерти от гриппа происходят среди пожилых людей: от 65 лет и старше.

Чем отличается грипп от других ОРВИ?

Практически все заболевания, которые обозначают «простудой», вызваны различными вирусами. Их больше двухсот — риновирусы, аденовирусы и даже сезонные коронавирусы ( не путать с SARS-CoV-2).

Среди острых респираторных инфекций грипп стоит особняком, поскольку он имеет более тяжелые симптомы и представляет серьезную опасность для пациентов из групп риска: пожилых людей, пациентов с ослабленным иммунитетом, беременных женщин и детей.

Симптомы гриппа — почти как простуда, но есть нюансы

Главное отличие гриппа от других респираторных инфекций в том, что его признаки возникают внезапно и буквально «накрывают» с головой. Если при обычной простуде все начинается с легкого недомогания, а потом появляются другие симптомы по нарастающей, то при гриппе все не так. Еще час назад вы чувствовали себя здоровым человеком, и вдруг вы буквально валитесь с ног.

Грипп также может проявляться следующими симптомами:

высокая температура;

сильные мышечные боли;

озноб;

боль в горле;

кашель;

головная боль;

усталость и сильная слабость;

Грипп наиболее мучителен первые 3-4 дня, потом симптомы постепенно ослабевают. У большинства здоровых людей грипп проходит через 7-10 дней, но для полного выздоровления может потребоваться 1-2 недели.

Как диагностируют грипп?

Обычно врачи определяют грипп по клиническим симптомам, так как их вполне достаточно для того, чтобы поставить точный диагноз. Кроме того, имеет значение сезонность: пик заболеваемости гриппом приходится на позднюю осень и зиму, а весной идет на спад.

Поскольку вирусы гриппа циркулируют круглый год, подхватить их можно и в разгар лета. В периоды низкой активности гриппа другие респираторные инфекции иногда проявляются как гриппоподобное заболевание, что может затруднить диагностику. В таких случаях врач может назначить лабораторный тест, но в российской клинической практике к этому прибегают редко.

В аптечных сетях представлен довольно большой выбор экспресс-тестов на определения вирусов гриппа, но увы, их точность оставляет желать лучшего.

Вакцинация от гриппа: за и против

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Как лечить грипп?

Вообще-то здоровому человеку требуется только поддерживающее и симптоматическое лечение: постельный режим, обильное питье, жаропонижающие и обезболивающее.

К сожалению, в РФ активно навязываются многочисленные «фуфломицины» для борьбы с гриппом и ОРВИ, но увы, практически все они не имеют доказанной эффективности. Поэтому если врач прописывает вам Арбидол или Эргоферон, лучше пропустить эти рекомендации мимо ушей.

Однако противовирусные препараты действительно могут потребоваться пациентам с высоким риском осложнений. ВОЗ и FDA рекомендуют таким больным ингибиторы нейраминидазы (например, озельтамивир, он же Тамифлю).

Важно!

Все циркулирующие вирусы гриппа устойчивы к противовирусным препаратам класса адамантанов (например ремантадин), поэтому принимать их бесполезно. Также при гриппе не рекомендуются антибиотики, поскольку они убивают только бактерии и неэффективны в отношении вирусных инфекций. Врач может назначить антибиотики лишь в случае присоединения бактериальной инфекции.

Как защититься от гриппа?

Кроме поддержания здорового образа жизни — побольше свежего воздуха, регулярная физическая активность, сбалансированное питание — защитить от гриппа помогут все те меры, которые стали актуальны во время пандемии COVID-19. Маски, частое мытье рук и держаться подальше от кашляющих, все просто.

Но самый надежный способ избежать заболевания — это прививка. Вакцина от гриппа как и любые другие не защищает от заражения на 100%, но значительно снижает риск тяжелого течения заболевания и смерти. По последним данным, если привитый взрослый человек все-таки заболевает и попадает в больницу по поводу гриппа, у него на 26% ниже вероятность лечения в отделении интенсивной терапии и на 31% — риск смерти. Кроме того, такие пациенты выздоравливают быстрее.

В этом году прививка от гриппа особенно актуальна, потому как по прогнозам специалистов нас ждет новая эпидемия, поэтому значительно возрастает риск одновременного заражения с COVID-19. Данные о том, как пациенты переносят этот «двойной удар», пока ограничены. Но скорее всего, две серьезные инфекции не принесут пользы никому.