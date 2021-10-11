Зеленая подводка для глаз и глянцевые губы: последние тенденции в осеннем макияже

Если вы хотите следовать модным трендам, обратите внимание на те направления, которые заданы в макияже осенью 2021-го. Речь идет о перфекционизме 2010 года, когда в моду вошла естественность. Также необходимо это совместить с яркостью и креативностью цветов и форм восьмидесятых годов прошлого века. Вот что получилось в результате этого оригинального микса.

Сочетание стилей

Директор по художественному оформлению косметической фирмы Терри Бербер рекомендует начать сочетать разные стили в макияже.

После времен пандемии, когда многие люди отказались от косметики, поскольку приходилось носить маски, вернулись к прежним предпочтениям. При этом с удовольствием отметили, что в нынешнем сезоне можно благополучно сочетать образ 2010 года с направлением на естественность, а также возврат к восьмидесятым годам, когда глянец и блестки были в тренде. Это позволит сделать свой лук максимально оригинальным, креативным и непохожим на другие виды макияжа. Для этого следует выбрать те тенденции, которые вам больше всего импонируют.

Темные глубокие цвета

Визажист Джо Бейкер напоминает, что макияж должен быть отражением времен года.

Наступила осень, и цвета однозначно меняются. На смену легким оттенкам (голубому, салатовому, розовому и пр.) приходят более глубокие тона. Например, синий, зеленый, красный или бордовый. Это можно использовать не только для макияжа, но и для ногтей. Например, замечательно смотрится подводка темно-зеленого цвета.

Плюсом является то, что это не очень яркий цвет, который сразу бросается в глаза. Стрелка выглядит очень привлекательно и стильно благодаря тому, что с первого взгляда кажется черной, а лишь потом можно увидеть глубокий зеленый оттенок. В таком оформлении глаза визуально кажутся больше, они становятся более выразительными и сияющими.

Нежный румянец

Можно использовать пастельные цвета, однако в нынешнем сезоне эксперты рекомендуют несколько отклониться. Вместо привычных тонов возьмите пыльно-коралловый, пыльно-розовый и подобные оттенки, чтобы сделать лицо свежим и привлекательным. Эти цвета можно использовать для румян, а также для помады.

Очень стильно, нежно и женственно выглядит макияж в таких цветах и оттенках. Он подходит не только молодым девушкам, но и женщинам среднего и старшего возраста. Если соблюдать умеренность, можно визуально «сбросить» несколько лет, а то и десятилетий, поскольку этот оригинальный макияж однозначно молодит.

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Глянцевые губы

В этом сезоне в тренде будут помады разных цветов. Это касается и темных оттенков (например, глубокого коричневого, как это было модно в восьмидесятых и девяностых годах прошлого века), и нюдового, и розового, как это популярно в двадцать первом веке. На ваш выбор и текстура помады.

Если вы принципиально предпочитаете матовость, никто не будет вас разубеждать в том, что это некрасиво. Однако сегодня больше в моде блестящие, так называемые глянцевые губы. Стоит также сказать, что глянцевый блеск можно использовать и для румян, и для теней и лица в целом. Блеск снова в моде, поэтому будет замечательно, если все лицо будет выглядеть свежим.

Матовый тон и растушевка

Если вы являетесь поклонницей матовых текстур, вы можете не использовать блеск, а отдать предпочтение матовым тональным кремам. Кожа в этом случае будет выглядеть бархатистой и нежной. Помните о том, что не стоит слишком сильно отклоняться от собственного тона. Нужно отдать предпочтение тому оттенку, который максимально подходит к вашему естественному.

Если рассматривать тенденции в макияже глаз, то в нынешнем сезоне в тренде растушевка. То есть можно вместо четких линий сделать плавный переход, который позволит глазам выглядеть более выразительными.