Комплекты украшений, неправильные очки и не только: мелкие ошибки в выборе аксессуаров, которые делают нас старше

При создании образа необходимо обращать внимание не только на одежду, но также и на аксессуары. Эти невинные, на первый взгляд, вещи могут как украсить, так и испортить лук. Вот несколько ошибок при подборе аксессуаров, из-за которых можно накинуть себе несколько лишних лет.

Комплекты украшений

Если вы собираетесь на школьный бал и вам лет семнадцать, тогда это хороший вариант. Но если вам за тридцать или за сорок, то комплекты могут реально состарить вас. Тем более они выглядят несовременно, если выполнены в одном дизайне и из одного материала.

Если вы любите носить комплекты (например, ожерелье с серьгами и браслетами), тогда отдавайте предпочтение изделиям из смешанных материалов. Например, золото белое и желтое. Или золото с серебром.

Не те материалы

При выборе украшений следует обращать внимание на свой тип кожи. Если у вас кожа теплого тона, тогда не следует носить изделия из серебра. В противном случае вы будете выглядеть еще бледнее. А вот украшения из золота вас украсят.

Если вы любите бижутерию, то внимательно смотрите на дизайн и на стоимость. Китайские украшения удешевляют ваш образ. Такие изделия еще допустимо носить подросткам и юным особам, но никак не женщинам в зрелом возрасте. Лучше инвестировать деньги в более дорогостоящие изделия.

Неправильное ношение

Броши – это те изделия, которые нужно носить так, чтобы не выглядеть старомодно. Если вы прикрепите украшение к пиджаку в области груди, например, то получите стиль бабушки из прошлого века. Это неуместная нотка ретро, которая не имеет ничего общего с современными трендами.

Для создания эффектного образа прикрепите брошь к вороту рубашки вместо пуговицы. Тогда образ получится более стильным, гармоничным и современным.

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Также можно прикрепить небольшую брошь к основанию рукава.

Некрасивые очки

Этот аксессуар необходимо подбирать в соответствии с вашей формой лица. Например, если у вас круглое лицо, то вам не подойдут аксессуары с узкими линзами и тонкими оправами. Хороший вариант – это очки в массивной оправе.

Дешевые очки для чтения или для работы за компьютером оставьте для дома. А для выхода в свет инвестируйте деньги в более дорогое изделие. Тогда вам будет не стыдно носить очки. Кроме того, они могут стать изюминкой вашего образа.

Вдохновитесь примерами знаменитостей, которые постоянно носят очки и не комплексуют по этому поводу. Например, актрисы Энн Хэтэуэй и Дженнифер Энистон, актеры Джонни Депп, Бенедикт Камбербэтч.

Винтажная одежда

Есть большая разница между винтажной одеждой и одеждой в винтажном стиле. Первый вариант – это реально старые вещи, которые вы достали из бабушкиного сундука. В них вы будете выглядеть старомодно и прибавите себе лишних лет. Все дело в том, что крой за это время изменился. Современная одежда в винтажном стиле пошита совсем по-другому, а потому и смотрится по-другому. Там скопирован дизайн, но никак не крой.

Поэтому отдайте на благотворительность или носите дома джинсы, которые были пошиты в восьмидесятые годы. И платья из прошлого века можете смело носить в качестве домашних халатов.