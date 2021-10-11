В НБУ рассказали, кто возглавил департамент финансовой стабильности

В сферу компетенции нового директора департамента в частности входят мониторинг системных рисков финансового сектора, подготовка рекомендаций для минимизации таких рисков, подготовка отчета о финансовой стабильности и других регулярных публикаций НБУ.

“За время работы в Национальном банке Первин Дадашова не только получила немалый опыт координации процессов по обеспечению и поддержанию финансовой стабильности, но также внесла значительный вклад в развитие макропруденциальной политики центробанка”, – прокомментировал назначение заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Дадашова работает в Нацбанке с июля 2017 года. В 2019 году стала начальником управления макропруденциальной политики и исследований. С 17 сентября этого года исполняла обязанности директора департамента финансовой стабильности. До работы в НБУ преподавала в Киево-Могилянской академии.

Контекст:

Прежний директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук подал в отставку 30 июня этого года вслед за главой департамента лицензирования Нацбанка Александром Бевзом.

Он заявил, что команда руководителей департамента подала в отставку из-за отхода руководством НБУ от стандартов прозрачного принятия решений своевременной и объективной коммуникации, независимой работы коллегиальных органов регулятора. По мнению Бевза, нынешняя ситуация в НБУ грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора.

В НБУ сообщили, что департамент лицензирования состоит из 107 человек, из которых уволились только девять, и департамент продолжает работает в штатном режиме.

1 июля 2020 года подал в отставку тогдашний глава НБУ Яков Смолий, как он сообщил, из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Его место занял Кирилл Шевченко. После этого в руководстве НБУ из команды Смолия остались только заместители главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.

В октябре 2020 года совет Национального банка объявил Рожковой и Сологубу выговор и выразил недоверие. Поводом для этого, как заявили в совете, стали нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и требований Кодекса законов о труде.

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций. После выговора Рожкову лишили ряда полномочий по регулированию банковской сферы. Сама Рожкова считает, что решение о перераспределении полномочий “не соответствует лучшим мировым практикам”. Выговор Рожковой и Сологубу отменил суд. В июне Сологуб уволился из Нацбанка.

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