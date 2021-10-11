 

Путина не хотят видеть президентом 42% россиян – максимум за последние восемь лет – опрос

11.10.2021, 17:38, Новости дня
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Отмечается, что это самый высокий показатель с 2013 года. В то же время хотели бы видеть Путина президентом РФ 47% респондентов.

В феврале Путина в качестве главы Кремля по истечении его нынешнего президентского срока не хотел видеть 41% россиян, 48% – хотели.

“Больше всего Владимира Путина хотят видеть на президентском посту после 2024 года россияне 55 лет и старше (57% хотят, 33% не хотят), меньше всего – респонденты 18 – 24 лет (32% – хотят, 57% – не хотят), – говорится в пресс-выпуске центра.

Инфографика: levada.ru

Видеть Путина главой Кремля наиболее имеют желание телезрители (65%), наименее – читатели соцсетей (31%) и Telegram-каналов (29%).

В то же время 40% россиян считают, что Путин выражает интересы “силовиков” (самый высокий результат с 2017 года), 40% – что он выражает интересы “олигархов” и крупного бизнеса (максимальный показатель за историю исследований).

Всего было опрошено 1634 человека в возрасте старше 18 лет в 137 населенных пунктах методом личного интервью на дому у респондента.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2% для показателей, близких к 10%/90% и 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Контекст:

Путин родился 7 октября 1952 года. Он находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м Путин был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах он был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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