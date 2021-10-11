 

В Кремле оценили идею штрафов за уклонение от вакцинации

11.10.2021, 17:16, Разное
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Установление денежных взысканий за отказ от вакцинации от коронавируса в России невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал предложение вирусолога Российской академии наук (РАН), профессора Александра Лукашева, который в понедельник выступил с идеей ввести ответственность за отказ от прививки. Песков признал, что темпы прививочной кампании в России оставляют желать лучшего, но отметил, что введение штрафов противоречит социальной направленности государства.

Дмитрий Песков отметил, что ситуация с коронавирусом в России сегодня находится на личном контроле президента страны Владимира Путина. По словам пресс-секретаря главы государства, власти выполнили основную задачу по борьбе с распространением инфекции, предоставив гражданам возможность защитить себя с помощью вакцинации. Он добавил, что угроза возникновения новых волн и штаммов COVID-19 сохраняется и в очередной раз призвал жителей сделать прививку, сообщает телеканал “Царьград”.

Напомним, что Александр Лукашев выступил с идеей ввести для людей из группы риска по ковиду ежемесячные штрафы за уклонение от вакцинации в размере 5000 рублей. Ученый РАН пояснил, что такая мера позволила бы заметно снизить финансовую нагрузку на отечественную систему здравоохранения.



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