 

Глава Дагестана поручил подготовить предложения по повышению безопасности в школах

11.10.2021, 17:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава Дагестана Сергей Меликов поручил властям подготовить предложения по повышению уровня безопасности в школах после гибели подростка от удара ножом в стенах учебного заведения, сообщила пресс-служба руководителя региона.

«По поручению руководителя региона министерством образования и науки Дагестана создана комиссия для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. Правительству Дагестана и профильному ведомству поручено подготовить предложения для повышения уровня безопасности в школах», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы. 

Отмечается, что Меликов находится на связи с правоохранительными органами.

Напомним, в Махачкале 15-летний школьник, находясь в стенах учебного заведения, поссорился со своим одноклассником, в ходе борьбы ударил его ножом, от чего подросток скончался. На допросе мальчик признался полиции, что уже давно конфликтовал со сверстником.



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