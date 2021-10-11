Глава Дагестана поручил подготовить предложения по повышению безопасности в школах

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил властям подготовить предложения по повышению уровня безопасности в школах после гибели подростка от удара ножом в стенах учебного заведения, сообщила пресс-служба руководителя региона.

«По поручению руководителя региона министерством образования и науки Дагестана создана комиссия для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. Правительству Дагестана и профильному ведомству поручено подготовить предложения для повышения уровня безопасности в школах», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что Меликов находится на связи с правоохранительными органами.

Напомним, в Махачкале 15-летний школьник, находясь в стенах учебного заведения, поссорился со своим одноклассником, в ходе борьбы ударил его ножом, от чего подросток скончался. На допросе мальчик признался полиции, что уже давно конфликтовал со сверстником.