Путин объяснил появление у него кашля

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности рассказал, что чувствует себя хорошо, а кашель появился из-за прохладного воздуха на улице.

«Владимир Владимирович, вы что-то на совещании подкашливали. Мы заволновались за ваше здоровье», – отреагировала на кашель Путина спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Глава государства пояснил, что нет повода для беспокойства, поскольку он тщательно следит за своим здоровьем.

«Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме. Так что все хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней. И всем коллегам желаю хорошего здоровья. Знаю, что все вакцинированы. Не забывайте своевременно делать ревакцинацию», – добавил он.

Ролик с совещания опубликован в телеграм-канале «Пул №3».

Напомним, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин, который ранее сообщил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.

Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.