Импортное пиво вернут в школьные буфеты

Минпромторг и Минпросвещения достигли договорённости о снятии эмбарго на поставку импортного пива в школьные буфеты, введённого постановлением премьер-министра Дмитрия Медведева в мае 2014 года.

«Очень важно поддерживать в школах стандарты качественного питания. Это помогает учащимся лучше усваивать материал и впоследствии набирать больше баллов в ходе ЕГЭ. Мы дали на раскачку отечественным пивоварам семь лет, но они, к сожалению, не смогли обеспечить адекватный уровень качества. И хоть импортное пиво дороже отечественного, родители заверили нас, что готовы выделять деньги своим чадам на качественные продукты», – рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

В ведомстве добавили, что пиво будет поставляться в буфеты согласно географическому принципу: в регионы Южного федерального округа из Турции, в Северо-Западном и Центральном федеральном округах пенный напиток поставят Белоруссия и страны Западной Европы, Сибирь и Урал возьмут под контроль производители из Казахстана и Узбекистана, Дальний Восток обеспечит пивом Китай.

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