 

Импортное пиво вернут в школьные буфеты

11.10.2021, 17:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минпромторг и Минпросвещения достигли договорённости о снятии эмбарго на поставку импортного пива в школьные буфеты, введённого постановлением премьер-министра Дмитрия Медведева в мае 2014 года. 

«Очень важно поддерживать в школах стандарты качественного питания. Это помогает учащимся лучше усваивать материал и впоследствии набирать больше баллов в ходе ЕГЭ. Мы дали на раскачку отечественным пивоварам семь лет, но они, к сожалению, не смогли обеспечить адекватный уровень качества. И хоть импортное пиво дороже отечественного, родители заверили нас, что готовы выделять деньги своим чадам на качественные продукты», – рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

В ведомстве добавили, что пиво будет поставляться в буфеты согласно географическому принципу: в регионы Южного федерального округа из Турции, в Северо-Западном и Центральном федеральном округах пенный напиток поставят Белоруссия и страны Западной Европы, Сибирь и Урал возьмут под контроль производители из Казахстана и Узбекистана, Дальний Восток обеспечит пивом Китай. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.05 / Украина подготовила новый вариант решения конфликта в Донбассе – подробности

26.11 / Уничтожить экономику, но памятники УПА в Польше отремонтировать

10.01 / Названы причины, почему некоторые люди постоянно мерзнут

07.01 / Мнение: Звенит январская вьюга

26.03 / Мнение: С помощью всемогущего бога…

09.06 / Названа причина есть грибы каждый день

23.06 / Мнение: Рост цен на нефть

23.08 / Мнение: “Рука Москвы” в Мали – 2

05.12 / В Красноярском крае сельчанин бросил в здание отдела полиции коктейль Молотова

11.10 / Вскрытая ячейка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика