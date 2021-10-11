 

Более половины беременных с симптоматическим COVID-19 могут нуждаться в неотложной помощи

11.10.2021, 17:08, Разное
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Первое исследование, проведенное Техасским университетом, было представлено в ходе ежегодной конференции анестезиологов США, передает CNN. Ученые проанализировали все подтвержденные случаи COVID-19 у женщин, рожавших в одной из больниц Техаса с марта по сентябрь 2020 года. Среди тех, у кого были симптомы заболевания, в экстренной госпитализации нуждались 58% пациенток. В группе женщин, переносивших коронавирусную инфекцию бессимптомно, неотложная медпомощь потребовалась 46% женщин.

Кроме того, у таких женщин чаще диагностировалось тазовое предлежание и хроническое воспаление, что негативно сказывалось на состоянии новорожденных. Такие дети с большей вероятностью нуждались в кислородной поддержке и госпитализации в отделение интенсивной терапии.

«Хроническое воспаление чрезвычайно опасно как для матери, так и для развитие плода. Это борьба за их выживание, в которой они платят определенную цену», — прокомментировал результаты исследования репродуктивный иммунолог Гил Мор (Gil Mor) из Университета Уйэна.

Роды у женщин с COVID-19 чаще, чем у здоровых женщин, проходили с кесаревым сечением, однако ученые предположили, что врачи рекомендовали им эту меру из соображений осторожности.

У каждой десятой беременной или родившей женщины в мире диагностируется COVID-19 

Будущие матери неслучайно попали в особую группу риска по коронавирусу, предупреждают ученые. Об этом — в нашем материале.

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Другое исследование провели специалисты медицинского центра Mayanei Hayeshua в Израиле. Они изучили медицинские карты около 2,3 тысячи беременных на третьем триместре и также обнаружили значительные различия в показателях у будущих матерей с COVID-19 и без него.

Симптомы заболевания были у трети инфицированных женщин (33%), и именно в этой группе были выявлены самые тяжелые осложнения — вероятность на 20% больше по сравнению со здоровыми женщинами. Среди беременных с бессимптомной инфекцией риск осложнений был выше на 14%.

У пациенток пациенток с коронавирусом чаще диагностировали гестационный диабет, уровень лейкоцитов в крови был понижен, и у них был повышенный риск сильного кровотечения во время родов. У их детей чаще развивалась дыхательная недостаточность.

По мнению авторов обеих научных работ, все эти результаты наглядно показывают необходимость вакцинации беременных женщин. Отметим, что в РФ прививку пока могут получить только будущие матери из групп риска — с ожирением, хроническими заболевания, иммунодефицитом и т. п.



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