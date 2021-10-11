 

Как ускорить рост волос и восстановить их дешево и без химии: простая маска на основе йогурта

11.10.2021, 16:56, Разное
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Безусловно, что каждая девушка хочет, чтобы у нее были красивые и здоровые волосы. Однако укладки, окрашивания и другие подобные манипуляции портят локоны. В результате они становятся ломкими, могут начать сильно выпадать. Что же делать? Помогут маски. Предлагаем вам рецепт хорошего средства. Это домашняя маска, которая ускорит рост, а также восстановит поврежденные волосы.

Для маски понадобится:

3 капли эфирного масло иланг-иланг; 3 ст. ложки йогурта; 1 ст. ложка меда.

Приготовление средства и использование

Сначала смешайте все компоненты. Далее нанесите полученный состав на волосы, начиная от кончиков и до корней. Потом накройте голову полиэтиленовой шапочкой, завяжите полотенцем. Оставьте средство на волосах на полчаса, после смойте с шампунем. Маску нужно делать пару раз в неделю на протяжении месяца.

Эффективность

Йогурт насыщает кожу головы и волосяные фолликулы микроэлементами и витаминами. Также он увлажняет локоны по всей длине, укрепляет волосы. Сложно переоценить пользу меда. В нем около 400 микро- и макроэлементов, аминокислот и витаминов. Все они полезны для здоровья волос. Эфирное масло укрепляет локоны, придает блеск, оздоравливает кожу головы.

Уже через пару месяцев использования вы заметите, что уменьшилась ломкость волос. Пряди стали более увлажненными и блестящими.



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