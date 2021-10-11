 

Новогодний концерт – в Майами, финальное выступление – в Нью-Йорке. Monatik отправляется на гастроли в США

11.10.2021, 16:44, Новости дня
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Первое выступления певца состоится в новогоднюю ночь в Майами, затем запланированы сольные концерты в Атланте и Хьюстоне. Также певец выступит в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго и Нью-Йорке, где завершит тур по США масштабным шоу на Таймс-сквер.

“Monatik: Jomo USA Tour 2022 – это оживающие на сцене истории любимых песен из всех альбомов. Такое долгожданное событие, которое наконец-то состоится! Это магия живого выступления, которая так ярко объединяет все, что вы чувствовали, прослушивая песни и просматривая клипы. Это единение тысяч людей с открытыми сердцами в одном ритме”, – говорится в релизе.

Контекст:

Monatik обрел популярность после участия в шоу “Х-фактор” на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте “Танцы со звездами”, тренера вокального шоу “Голос країни” и “Голос. Діти” (“1+1”). Летом 2019 года Monatik представил шоу “Love It Ритм” на НСК “Олимпийский”. В 2020 году выпустил мюзикл “Ритм”, в котором объединил 12 артистов.

В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста. 24 августа в День Независимости Monatik получил звание заслуженного артиста Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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