 

Чечеткин: Мы привыкли на все жаловаться. А хочется, чтобы украинцы научились замечать хорошее и хвалить себя, бизнес, страну. У нас не так все плохо

11.10.2021, 16:44, Новости дня
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Пару дней назад вернулся из долгой поездки и вместе с приятелем из Кремниевой долины пошел гулять по Киеву. Прошли от Родины-Матери до Владимирской горки, остановились на Арсенальной площади, где дети играли в новом фонтане, потом возле Арки и на мосту с видом на Днепр. Смотрели на людей, выпили кофе в ларьке, никуда не торопились.

Пешеходный маршрут вдоль всех центральных достопримечательностей, красивые виды, зеленые парки, главное – город очень живой. Всюду люди. Много молодежи, музыканты, туристы, художники, куча влюбленных пар, семей с собаками, компаний друзей, пока меня не было, кажется, открыли еще с десяток ресторанов. Чувствуется как много энергии, движения и жизни. Киев очень живой!

В какой-то момент мой знакомый говорит: Слава, как же вам повезло! Вы живете в таком красивом городе и у него все только начинается! 

В это же время мимо проходит пара и обсуждает как все плохо, одна из ступеней на лестнице качается, людей толпы и из-за них грязь, вообще все ужас и разруха.

Такие разные комментарии! Тут я как никогда осознал, что мы привыкли жаловаться. Мы не привыкли хвалить. У нас для самих себя и тем более для других – все плохо!

Но нет! Нет, у нас не плохо! Всегда может быть лучше! Но у нас не плохо, у нас есть возможность, силы и желание влиять на свою судьбу, на наши города и на нашу страну!

Очень хочется, чтобы украинцы развивали в себе умение замечать хорошее и говорить о хорошем, хвалить себя, украинские города, бизнесы, таланты, свою страну. А если есть что-то очень хорошее – не зазорно даже этим восхититься.

У нас и вправду все только начинается!

Источник: Владислав Чечеткин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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