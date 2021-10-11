Прокуратура проводит обыски в департаменте молодежи и спорта КГГА

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11.10.2021, 16:44, Новости дня
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Обыски проводятся в рамках производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

“Досудебным расследованием установлено, должностные лица коммунального предприятия “Спортивный комплекс”, которое подчинено департаменту  молодежи и спорта, на основании заключенных договоров безосновательно перечислили бюджетные средства на счета подрядных организаций за выполненные работы по капитальному ремонту стадиона с легкоатлетическими дорожками и спортивными площадками КП “Спортивный комплекс”, которые фактически предоставлялись по завышенным ценам и не в полном объеме”, – рассказали в прокуратуре.

Действия чиновников нанесли убытки на сумму более 700 тыс. грн.

Правоохранители изъяли документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношениях коммунального предприятия с коммерческой структурой.

Двум инженерам технического надзора уже сообщили о подозрении, планируется сообщить о нем представителю подрядной организации.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4956800407664615

Контекст:

В этом году правоохранители неоднократно приходили с обысками к киевским госструктурам. В частности, в период с 11-го по 12 мая обыски проводились в “Киевзеленстрое”, “Спецжилфонде”, “Киевавтодоре”, “Киевгорсвете”, а также в КГГА – департаменте соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов.

12 мая правоохранители обыскивали дом близкого соратника мэра Киева Виталия Кличко, председателя исполкома партии УДАР Артура Палатного.

В августе обыски прошли в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА из-за хищения денег на строительстве Подольского моста.

Кличко связывал обыски с давлением на него лично и на киевскую власть со стороны Офиса президента (ОП) Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк опроверг связь обысков с политикой.

4 октября Госбюро расследований сообщило, что коррупция чиновников Киевской городской администрации ежегодно может наносить городу ущерб на общую сумму примерно 10 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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