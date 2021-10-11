На БКЛ завершилась проходка еще одного тоннеля

На днях завершилась проходка очередного тоннеля БКЛ. Щит “Ольга” прошел однопутный тоннель протяженностью 500 метров – от “Каширской” до “Кленового бульвара”. Работа велась на глубине от четырех до 24 метров в условиях плотной городской застройки. Новый тоннель прокладывали и под музеем-заповедником “Коломенское”. Специалисты соблюдали осторожность и следовали всем инструкциям.

На восточном участке БКЛ также идет строительство. Щиты-гиганты “Виктория” и “Лилия” продолжают соединять двупутными тоннелями новые станции “Печатники”, “Нагатинский затон” и “Кленовый бульвар”. На западе в это время прокладывается тоннель к будущему электродепо “Аминьевское”.

Таким образом, тоннелепроходка на Большой кольцевой линии завершена на 97%. БКЛ готова на 88%.

Строительство БКЛ является важнейшим проектом московского метростроения. Она станет самой длинной кольцевой линией в мире (более 70 километров). БКЛ будет включать в себя 31 станцию. 12 из них уже открыты.

Как только Большая кольцевая линия замкнется, по ней будут ходить только самые новые поезда “Москва – 2020”. К слову, эти составы недавно получили премию Red Dot Award: Product Design за лучший дизайн.

Напомним, что до конца 2021 года в Москве откроются сразу 10 станций большого кольца: “Терехово”, “Кунцевская”, “Давыдково”, “Аминьевская”, “Мичуринский проспект”, “Проспект Вернадского”, “Новаторская”, “Воронцовская”, “Зюзино” и “Каховская”. Это значит, что станции “Севастопольская” Серпуховско-Тимирязевской линии, “Калужская” Калужско-Рижской линии и “Проспект Вернадского” Сокольнической линии будут гораздо свободнее.

Первый участок Большой кольцевой линии был запущен в 2018 году. Тогда заработали станции “Деловой центр”, “Шелепиха”, “Хорошевская”, “ЦСКА” и “Петровский парк”. В том же году открылась новая “Савеловская”. В 2020-м ввели в эксплуатацию станции “Нижегородская”, “Авиамоторная”, “Лефортово” и “Электрозаводская” (временно в составе Некрасовской линии). В этом году состоялось открытие участка “Хорошевская” – “Мневники”.