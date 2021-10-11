В Кремле заявили о быстром сокращении количества ковидных коек в России

Во многих регионах России стремительно сокращается количество свободных койко-мест для пациентов с COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, это происходит из-за превышения числа новых случаев заражения над количеством выздоровлений. Представитель Кремля считает, что для улучшения ситуации необходимо, в первую очередь – разрывать эпидемиологические цепочки и предотвращать увеличение числа заболевших, сообщает RT.