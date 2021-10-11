Скончалась актриса театра Маяковского Светлана Мизери
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Умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери, информирует пресс-служба Московского драматического театра «Сопричастность», в котором играла актриса.
«С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий СССР и России, премии мэрии Москвы в области литературы и искусства Светланы Мизери. Скорбим», – говорится в сообщении.
Мизери долгое время работала в Московском академическом театре имени Маяковского, где исполняла ведущие роли. Актриса участвовала в спектаклях таких известных режиссеров, как Николай Охлопков, Андрей Гончаров, Олег Ефремов.
Артистка исполняла ведущие роли в постановках «Трамвай «Желание», «Оптимистическая трагедия», «Таланты и поклонники». В состав труппы театра «Сопричастность» Мизери вошла в 1990 году.
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