Скончалась актриса театра Маяковского Светлана Мизери

Умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери, информирует пресс-служба Московского драматического театра «Сопричастность», в котором играла актриса.

«С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий СССР и России, премии мэрии Москвы в области литературы и искусства Светланы Мизери. Скорбим», – говорится в сообщении.

Мизери долгое время работала в Московском академическом театре имени Маяковского, где исполняла ведущие роли. Актриса участвовала в спектаклях таких известных режиссеров, как Николай Охлопков, Андрей Гончаров, Олег Ефремов.

Артистка исполняла ведущие роли в постановках «Трамвай «Желание», «Оптимистическая трагедия», «Таланты и поклонники». В состав труппы театра «Сопричастность» Мизери вошла в 1990 году.