В МГУ оценили вероятность повторения эпидемии чумы из-за изменения климата

Вспышки чумы вряд ли напрямую зависят от изменения климата, очаги возникновения заболевания известны и находятся под контролем, рассказала старший научный сотрудник географического факультета МГУ, специалист по медицинской географии Варвара Миронова.

«Чума не сильно зависит от климата. И самая сильная чума, которая произошла в Европе в 14 веке, приходилась на малый ледниковый период. Но, конечно, изменение любых границ очагов может быть связана с климатом…. Может быть связано с поведением популяции животных, с переносчиками. Я не думаю, что это может вызвать широкомасштабную эпидемию, за чумой очень следят», – приводит ее слова РИА «Новости».

Миронова отметила, что система мониторинга чумы в мире работает очень хорошо, поэтому о любых случаях становится сразу известно.

«Очаги чумы хорошо известны в мире и находятся под постоянным мониторингом. Они есть и в РФ – в Астраханской области, есть Забайкальский очаг, есть очаг в Прикаспии. Это не что-то новое. Процесс циркуляции возбудителей между животными всегда существует, в наших популяциях довольно на низком уровне. Вспышек чумы в РФ давно не было», – рассказала она.

Эксперт рассказала, что недавно отмечались вспышки в Монголии, на Мадагаскаре, в Скалистых горах в Америке. По ее словам, чума лечится антибиотиками.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения чумы стали возрастать из-за изменения климата.