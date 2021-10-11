 

В МГУ оценили вероятность повторения эпидемии чумы из-за изменения климата

11.10.2021, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВспышки чумы вряд ли напрямую зависят от изменения климата, очаги возникновения заболевания известны и находятся под контролем, рассказала старший научный сотрудник географического факультета МГУ, специалист по медицинской географии Варвара Миронова.

«Чума не сильно зависит от климата. И самая сильная чума, которая произошла в Европе в 14 веке, приходилась на малый ледниковый период. Но, конечно, изменение любых границ очагов может быть связана с климатом…. Может быть связано с поведением популяции животных, с переносчиками. Я не думаю, что это может вызвать широкомасштабную эпидемию, за чумой очень следят», – приводит ее слова РИА «Новости».

Миронова отметила, что система мониторинга чумы в мире работает очень хорошо, поэтому о любых случаях становится сразу известно.

«Очаги чумы хорошо известны в мире и находятся под постоянным мониторингом. Они есть и в РФ – в Астраханской области, есть Забайкальский очаг, есть очаг в Прикаспии. Это не что-то новое. Процесс циркуляции возбудителей между животными всегда существует, в наших популяциях довольно на низком уровне. Вспышек чумы в РФ давно не было», – рассказала она.

Эксперт рассказала, что недавно отмечались вспышки в Монголии, на Мадагаскаре, в Скалистых горах в Америке. По ее словам, чума лечится антибиотиками.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения чумы стали возрастать из-за изменения климата.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.06 / NTD – саммит G7 стал кошмаром для жителей британского Карбис-Бэй

09.12 / Американские биологи признали зачатие от трех родителей безопасным

08.09 / Лукашенко поддержал развитие многопартийности в Белоруссии

17.04 / Зеленский считает, что он – не тот, кого ожидал увидеть Путин на посту президента Украины

27.04 / WP – «всё равно сами не пользуемся» — США решили поделиться вакциной AstraZeneca с другими странами

31.12 / Тодоренко госпитализировали во время заграничного отдыха

08.05 / Власти Египта смягчили ограничения по коронавирусу для некоторых курортных зон

24.08 / Independent – дым от лесных пожаров в Северной Америке достиг Европы

14.01 / Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа «верным решением»

17.09 / “Не занимает много времени, но получается действительно вкусно”. Блогер рассказала, как приготовить картофельные гнезда с грибами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика