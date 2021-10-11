 

Путин назвал хорошим урожай в РФ в 2021 году

11.10.2021, 16:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ текущем году в РФ собран хороший урожай, практически полностью обеспечены потребности страны по основным группам продовольствия, сообщил президент Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса.

«Во многом благодаря вашему добросовестному, самоотверженному труду даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай. Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее президент Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что благодаря аграриям продукты питания российского производства превосходят импортные аналоги. 



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