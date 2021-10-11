Ученые нашли блокирующий ВИЧ белок

Ученые в ходе проведения исследования обнаружили в клетках грызунов новый белок, который получил название retroCHMP3. Оказывается, что он способен в полной мере блокировать распространение ВИЧ и опасного вируса Эбола. При этом данный элемент не провоцирует сбои в работе ключевых клеточных систем.

Исследователи полагают, что белок можно будет использовать для создания эффективных противовирусных лекарств. Большинство инфекций используют определенные ферменты клеток и иных систем. Специалисты постоянно работают над лекарствами, которые способны за короткое время подавать патогены. В новой научной работе авторы обнаружили, что в клетках мышей и обезьян присутствует важный белок, блокирующий дальнейшее распространение многих вирусов, в том числе размножение ВИЧ.

Более короткая вариация CHMP3 способна соединяться с рядом элементов оболочек вирусов. В результате полноценные белки цепочки не могут соединиться в новые патогены. Биологи решили отследить, что произойдет, если обнаруженный ген попадает в клетки человека. Оказалось, что их культура является неуязвимой для ВИЧ. При этом после пересадки в жизнедеятельности клеток не произошли никакие нарушения.

В ходе проведения дальнейших экспериментов исследователи планируют выяснить, как вышеназванный белок можно использовать в сфере производства препаратов. Они надеются создать лекарства для блокирования ВИЧ и других опасных патологий.

Источник: vladmedicina.ru