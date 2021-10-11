В ЕС запретили распространенный пищевой краситель Е171. Насколько он опасен?



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История вопроса

Диоксид титана или добавка Е171 используется при изготовлении таблеток, кондитерских и хлебобулочных изделий, жевательной резинки и других продуктов питания. Европа запрещает его использование в пище на основании заявления Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) о том, что эта пищевая добавка больше не может считаться безопасной. Основной причиной такого вывода послужило то, что организация не смогла исключить, что частицы диоксида титана могут обладать генотоксичностью. EFSA не заявляло, что это вещество генотоксично, но не смогло установить его безопасную предельную суточную дозу в этом отношении.

Генотоксичность – способность веществ повреждать ДНК. Возможное последствие воздействия генотоксичных агентов – развитие рака.

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В своих решениях EFSA опиралось на данные различных исследований, в последний раз оно обратилось и к работам, посвященным наночастицам диоксида титана. Во Франции Е171 в пище запретили еще в 2019 году. Фармацевтической индустрии европейский запрет не коснется, чтобы предупредить дефицит лекарств.

Вслед за майскими заявлениями от EFSA руководитель Роспотребнадзора Анна Попова распорядилась проверить безопасность диоксида титана. Экспертиза, проведенная в 2019 году, признала, что эту добавку использовать можно. Это вещество было признано опасным в только в наноформе.

Е171 – канцероген?

Международное агентство по изучению рака (IARC) считает диоксид титана канцерогеном группы 2В, то есть, не исключено, что он может вызывать рак, но достаточных доказательств пока нет. Но речь идет только о вдыхании этого вещества в виде порошка. Агентство сделало такой вывод, основываясь на исследованиях на животных. В настоящее время оно не настаивает на том, что добавка Е171 опасна в виде пищевой добавки. FDA тоже признает ее безопасным пищевым красителем.

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В настоящее время IARC рекомендует ограничивать воздействие диоксида титана в ингаляционной форме (например, в пыли) на производстве.

Что происходит с диоксидом титана, когда мы его проглатываем

Сегодня опасность диоксида титана связывают с его частицами диаметром менее 100 нанометров, то есть, с наночастицами. Некоторые лабораторные исследования показывали, что их могут поглощать клетки кишечника с дальнейшей возможностью их ракового перерождения. Однако эти выводы поддерживают не все исследования.

Важно указать, что в пищевой промышленности используют более диоксид титана в более крупных частицах. Они плохо всасываются в кишечнике и не представляют опасности.

Откладывается ли диоксид титана в органах?

В 2016 году EFSA опубликовало обзор, в котором говорилось, что диоксид титана очень плохо всасывается и почти без потерь выводится с фекалиями. Тогда же организация заявила, что доказательства генотоксичности и канцерогенности не выявлены. Однако позже оказалось, что около 0,01% красителя задерживают иммунные клетки кишечника в его лимфоидных тканях. Гипотетически, диоксид титана может «добираться» до других органов. Однако как это может отразиться на здоровье, неизвестно.

Еще одно из опасений EFSA состоит в том, что есть подозрение, что потенциально диоксид титана может быть нейротоксичным и вызывать воспаление.

В некоторых исследованиях на животных ученые обнаруживали отложения Е171 в печени, почках и селезенке лабораторных животных. Однако в таких экспериментах использовали очень высокие концентрации вещества, которые не используют в пище. Возможен ли такой эффект у людей, сейчас неизвестно.

Диоксиду титана посвящено много исследований, большинство из них не обнаруживало вредных эффектов. Однако среди них было очень мало длительных исследований с участием людей. Таким образом, сегодня практически нет серьезных доказательств опасности этого красителя при использовании в пище. Но его исследование продолжается.