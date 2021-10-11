Большую часть времени проводит с внуками: почему первая красавица советского кино Анастасия Вертинская живет затворницей

Актриса Анастасия Вертинская долгое время не снимается в кино и не появляется на публике. Но недавно она сделала исключение из правил: пригласила съемочную команду Первого канала в свое подмосковное имение. Знаменитость честно рассказала о том, как живет сейчас и почему ее не видно на экранах.

Покупка дома

Анастасия приняла участие в передачи Наташи Барбье «На даче». Концепция заключается в том, что профессиональные ландшафтные дизайнеры занимаются обустройством жилья звезд. Вертинская пригласила телевизионщиков в свой дом в Подмосковье. Его она приобрела около года назад.

Все началось с того, что, устав от городской суеты, актриса захотела пожить спокойной жизнью, подышать свежим воздухом, заняться садоводством. Поэтому она арендовала дом в Подмосковье. В этот особняк она влюбилась сразу и впоследствии всерьез задумалась о приобретении частного дома. По счастливому стечению обстоятельств данный арендованный дом был выставлен на продажу. Анастасия поспешила стать его владелицей.

Большая семья

Теперь актриса отдыхает на природе со своими родными. У нее есть взрослый сын Степан от Никиты Михалкова, который подарил ей четырех внуков.

Невестка Елизавета Ильина раньше была моделью, а теперь освоила профессию ландшафтного дизайнера и помогает свекрови облагораживать участок. Именно благодаря Елизавете появились грядки с огурцами, помидорами, цукини.

Вертинская признается, что ей не страшно одиночество. Одиночество — это когда есть пустота внутри. У Анастасии много хлопот: это дети, внуки, племянники и другие родственники. Всем нужно уделить внимание.

Разные периоды

Актриса разделила свою жизнь на два периода. Первый — это когда нужно было куда-то бежать, что-то делать.

В кино Вертинская стала сниматься очень рано: еще в шестнадцать лет. «Человек-амфибия», «Алые паруса», «Гамлет», «Безымянная звезда», – наиболее известные фильмы с участием Анастасии. Она развивала карьеру и много работала.

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Вторая часть жизни — это когда можно никуда не спешить, а жить сегодняшним днем, наслаждаться жизнью, приносить пользу людям. По мнению актрисы, самое главное — это не переоценивать свои возможности.

Высокая планка

Вертинская не скрывает, что нечасто получает предложения от режиссеров. Предпоследний фильм с ее участием вышел в 1994 году, последний — в 2000 году.

По словам актрисы, достойных предложений попросту нет. Она никогда не сыграет маму киллера, например. Знаменитость привыкла к серьезным произведениям Шекспира, Толстого и т. д. Современные проекты не находят отклика в ее душе. Пока она не видела ни одной киноленты, при просмотре которой можно было бы сказать: «Как жаль, что не я сыграла эту роль!». Анастасия отмечает, что если бы предложили сняться в экранизации какого-то классического произведения, то, возможно, она бы согласилась.

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Вертинской также не слишком импонирует, что в нашем кинематографе не существует возрастных линий, как это было в бразильских сериалах наподобие «Клона». Там молодые актеры гармонично сосуществовали рядом со «старожилами».

О фильме «Вертинский»

Недавно на экраны вышел фильм о жизни папы Анастасии – русского и советского эстрадного артиста, барда, актера, музыканта и поэта Александра Вертинского. В этом фильме для актрисы не нашлось места. Она считает, что это правильно и логично, ведь кого ей там играть: собственную бабушку или маму? «Профанация», – прокомментировала Анастасия.

Единственное, чего ей жаль, так это что зрители не услышат в фильме настоящий голос ее отца. Режиссер решил, что если исполнитель роли Вертинского будет открывать рот под фонограмму, то это никуда не годится: будет выглядеть фальшиво и неубедительно. Поэтому все песни Вертинского будет перепевать актер.