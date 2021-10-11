Об его интрижках ходят легенды: личная жизнь Игоря Верника и его отношения с братом-близнецом

Сегодня 58 лет исполняется актеру и ведущему Игорю Вернику. Он прослыл ловеласом и покорителем женских сердец, хотя был официально женат всего два раза. Поговаривали, что артист враждует с братом-близнецом. Разбираемся, что из этого правда, а что ложь.

Два брака

Впервые Игорь женился в 22 года на девушке по имени Маргарита.

Верника не смутило, что у избранницы был ребенок от предыдущих отношений. Сам артист не был готов к тому, чтобы стать отцом. Возможно, это и стало причиной для развода. После расставания Маргарита переехала на постоянное место жительства в Израиль.

Со второй женой Марией Игорь познакомился случайно в магазине. Девушка была журналисткой. Они стали встречаться, потом жить вместе, затем родили сына Гришу.

Только после рождения ребенка влюбленные узаконили свои отношения. Свадьбы откладывалась из-за плотного графика Верника. Работа и занятость в итоге стала причиной развода. Супруги прожили вместе десять лет.

Слухи о романах

После расставания со второй женой Игорю стали приписывать романы с разными знаменитостями. Например, с певицей Анной Семенович.

Или с актрисой Аглаей Тарасовой.

Поговаривали, что актриса Евгения Храповицкая ушла от мужа Артема Ткаченко к Игорю. Они какое-то время жили вместе, но потом расстались. Был у Верника роман с моделью Дарьей Розовой. Они то сходились, то расходились, но до ЗАГСа так и не дошли.

Сейчас Игорь признается, что мечтает встретить такую избранницу, которая была бы похожа на его маму.

Две противоположности

Сегодня с Игорем отмечает день рождения Вадим, который является братом-близнецом Верника. Вадим младше Игоря на пятнадцать минут.

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Несмотря на внешнее сходство, братья совсем разные по характеру. Вадим более спокойный, по натуре является интровертом. Игорь экстраверт, предпочитает вести активный образ жизни, любит привлекать к себе внимание.

После окончания школы оба брата поступили в театральный институт, но на разные факультеты. Игорь отучился на актера, а Вадим — на театроведа, стал ведущим и журналистом.

Каждый из братьев пошел своей дорогой. Между ними не было конкуренции, но имел место один неприятный эпизод, после которого родственники не общались некоторое время. Однажды Вадим взял интервью у Игоря. Игорю не понравился материал, который должен был быть напечатан, поэтому они поссорились с братом. После этого случая родственники решили, что им не стоит работать вместе.

С возрастом оба стали мудрее. В 2017 году она запустили совместную передачу “2 Верник 2”, которая выходит на канале “Культура”.