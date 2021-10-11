 

Националист Просвирнин признан нежелательным на территории России

11.10.2021, 15:51, Разное
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Советский районный суд Махачкалы признал Егора Просвирнина, более известного под псевдонимом Егор Погром, пожизненно нежелательным на территории Российской Федерации.   

«Да, это первый случай признания гражданина Российской Федерации нежелательным, но, полагаю, не последний. Случай не столь беспрецедентный, не так давно мы уже выслали из страны с такой же резолюцией гражданина Беларуси, почти получившего вид на жительство. И тоже за националистические высказывания. Наша задача – освободить Россию от национализма и националистов. Людям вроде Егора Просвирнина мы не рады», – дал комментарий представитель пресс-службы Советского суда Махачкалы.  

Просвирнин от комментариев воздержался, но разместил на своих страницах в социальных сетях сообщение следующего содержания: “Бояре! В это тяжелое время я вынужден просить у вас помощи. Я знаю, Россия – щедрая душа, кто-то кинет мелочи в бушлат. Прямо сейчас мы собираем средства на миграционного адвоката, чтобы решить все проблемы с моим гражданством. Алижон Сафаров – опытный адвокат, мне его рекомендовали близкие друзья. По его мнению, решение ФМС удастся оспорить”.

По словам представителей МВД, пока достоверно не известно, куда будет выслан Просвирнин, но сообщается, что ведутся переговоры с рядом стран, среди которых ДНР, ЛНР, Сомали и Мадагаскар. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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