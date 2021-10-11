Четыре месяца, как не муж и жена. Какая на самом деле причина указана в решении суда о разводе Dzidzio и Slavia

По словам певицы, у нее самой сейчас нет времени, чтобы “завершить все этапы”. Артистка не уточнила, о каких именно этапах идет речь, но на сайте Яворовского районного суда Львовской области указано, что их брак был расторгнут еще 14 июня.

Скриншот: court.gov.ua

В решение суда, обнародованном 18 июня, имена и фамилии фигурантов зашифрованы, но номер дела № 944/1576/21 совпадает с номером дела, которое указано в анонсе судебного заседания, где указаны Михаил и Ярослава Хома.

В реестре судебных решений отмечается, что инициатором развода стал Михаил Хома – он обратился в суд с иском еще 25 марта. В своем заявлении артист указал, что причиной развода являются в том числе “недоразумения по разным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу”. Он отметил, что их брак носит формальный характер, так как они вместе не проживают, супружеских отношений не поддерживают. а примирение между ними невозможно.

Во время оглашения решения интересы Михаила Хомы в суде представлял его адвокат, а Ярослава Хома, отмечается в протоколе, повторно не явилась на заседания суда, которое проходило в упрощенном режиме.

“Учитывая, что стороны супружеских отношений не поддерживают, истец полностью потерял чувство любви к ответчику, а примирение между ними невозможно, суд пришел к выводу, что брак носит формальный характер, дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака противоречит интересам сторон, поэтому его следует расторгнуть”, – говорится в решении суда.

Суд также принял решение взыскать с Ярославы Хомы в пользу Михаила Хомы судебную пошлину в размере 908 грн. “пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований”.

В протоколе отмечается, что после развода Ярослава Хома оставила фамилию бывшего мужа.

Контекст:

Dzidzio и Slavia поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – рассказал тогда артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно. Причин развода он не назвал, отметив, что хотел бы сделать все красиво.

Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались. Детей у пары нет.

В интервью, которое вышло 13 мая на YouTube-канале “Люкс ФМ”, Slavia, комментируя заявление Dzidzio о разводе, говорила, что его юристы только готовят документы.

“Мы готовимся к разводу. Михаил со своим адвокатом уже общается на эту тему – какие документы надо, подаем эти документы, есть человек, который будет этим заниматься”, – говорила тогда певица.

В сентябре Dzidzio заявил, что намерен отдать экс-супруге квартиру, которую купил в новострое два года назад, находясь в браке. Тогда он подчеркнул, что о примирении со Slavia речь не идет, но и о том, что они уже развелись, говорить не стал.

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