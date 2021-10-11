Директор школы Романенко: Несадиковских детей нет – есть несадиковские родители

“Все индивидуально. По книгам лучший период – три года. Но мы видим, как прекрасно адаптируются дети в 2,2–2,4 года. О готовности к саду говорит фраза “я сам”. Значит, этот человек уже знает, что он – “я”, и может что-то делать”, – сказала она.

По словам Романенко, важный фактор, влияющий на адаптацию, – поведение родителей.

“Обычно, когда первый ребенок в семье идет в сад, родители очень встревожены. Убеждена: несадиковских детей нет – есть несадиковские родители. Они так напуганы, что передают свою тревогу и страхи ребенку. Ведь если мама ведет ребенка в сад, а у нее от волнения стучит сердце, это беспокойство обязательно передается ребенку – он тоже начинает бояться”, – подчеркнула эксперт.

Романенко добавила, что когда видит испуг в глазах мамы, в первую очередь разговаривает с ней и просит “принять сад как радость в жизни семьи”.

Директор школы Романенко: Из-за локдауна дети стали менее доверчивы, у них медленнее идет процесс познания и установления социальных связей. Читайте полную версию интервью



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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