 

Директор школы Романенко: Несадиковских детей нет – есть несадиковские родители

11.10.2021, 15:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Все индивидуально. По книгам лучший период – три года. Но мы видим, как прекрасно адаптируются дети в 2,2–2,4 года. О готовности к саду говорит фраза “я сам”. Значит, этот человек уже знает, что он – “я”, и может что-то делать”, – сказала она.

По словам Романенко, важный фактор, влияющий на адаптацию, – поведение родителей.

“Обычно, когда первый ребенок в семье идет в сад, родители очень встревожены. Убеждена: несадиковских детей нет – есть несадиковские родители. Они так напуганы, что передают свою тревогу и страхи ребенку. Ведь если мама ведет ребенка в сад, а у нее от волнения стучит сердце, это беспокойство обязательно передается ребенку – он тоже начинает бояться”, – подчеркнула эксперт.

Романенко добавила, что когда видит испуг в глазах мамы, в первую очередь разговаривает с ней и просит “принять сад как радость в жизни семьи”.

Директор школы Романенко: Из-за локдауна дети стали менее доверчивы, у них медленнее идет процесс познания и установления социальных связей. Читайте полную версию интервью


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.08 / Собянин оценил наполнение бюджета Москвы

19.05 / Россия отметила прогресс США по возвращению к ядерной сделке с Ираном

07.05 / “Мне жалко мучить жену”. Стоянов высказался о будущем отцовстве

31.07 / Глава Черниговской области Коваленко рассказала о дискриминации на работе

15.01 / Британия призвала Россию пересмотреть решение о выходе из ДОН

08.09 / Guardian – в Японии зарегистрирован третий случай смерти после введения загрязнённой вакцины Moderna

08.08 / В Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой на территории комбината

16.03 / В «Росатоме» начнут выпускать тяговые аккумуляторы

19.03 / Мнения: Мораль и нравственность организаторов толерантных репрессий

16.06 / Стартовали учения «Славянское братство-2021»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика