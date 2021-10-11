В больницах Харькова срочно развернули около 500 дополнительных коек для пациентов с COVID-19. С 10 октября город в “оранжевой” зоне карантина

9 и 10 октября в Харькове срочно открыли 300 коек в больнице №8 и 190 дополнительных мест для пациентов с COVID-19 в больнице №18, добавила чиновник.

По словам Горбуновой-Рубан, в больницу кардиологического профиля №8 кроме больных COVID-19 также будут направлять пациентов с так называемыми “ковидными инфарктами”.

Замглавы Харькова отметила, что в связи с расширением числа коек в городе необходимо сформировать дополнительные бригады медиков.

По данным горсовета, в Харькове больных COVID-19 принимают шесть горбольниц: №8, 13, 17, 18 и 25, а также роддом №2.

По состоянию на 11 октября свободные места есть в больницах №8, 17, 18 и в роддоме, подчеркнула Горбунова-Рубан.

Всего госпитализирован 901 житель Харькова, 52 находятся в реанимации.

https://www.facebook.com/kharkovgovernment/posts/4384401651613888

7 октября городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харькова приняла решение перевести город с 10 октября в “оранжевую” зону эпидемической опасности.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине подтвердили около 2,55 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 58,7 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,3 млн человек.

За минувшие сутки в стране подтвердили 8832 новых случая коронавирусной инфекции, наибольше – в Харьковской области (1419).

Согласно индикаторным показателям Минздрава, 16 регионов Украины соответствуют “оранжевому” уровню эпидемической опасности. Среди них – Харьковская область. Так, в регионе три дня превышен уровень (60 случаев на 100 тыс. населения) госпитализаций (90,6, 86,7, 86,3). 10 октября загруженность коек с кислородом составляла 63,6%.

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