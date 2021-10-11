 

“Очень гармонично”. Осадчая в берете и спортивном костюме снялась на берегу реки

11.10.2021, 15:50, Новости дня
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Образ ведущей дополнили песочного цвета жакет и берет.

“Прекрасная осень – когда еще солнечно, но уже прохладно, когда листья невероятных цветов и хочется сфотографировать каждый”, – подписала фото ведущая.

“Очень гармонично выглядите”, – отреагировали фолловеры.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на канале “1+1”.

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021-го у супругов родился второй сын Даниил. Для Осадчей он стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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