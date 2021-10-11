 

Ветеран Майман призвал наказать Киву за поздравление Путина с днем рождения

11.10.2021, 15:50, Новости дня
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“Поздравление Кивы с днем рождения Путина, считаю, нельзя оставить без нашего общего внимания. Это полный абсурд. Хватит терпеть этот беспредел. Сначала он кричал “Слава Украине”, а теперь поздравляет с праздником виновника гибели тысяч украинских солдат. Ветераны АТО, давайте соберемся под Верховной Радой и объясним Киве, что у нас тут Украина, а не Россия. И что у нас в стране до сих пор идет война”, – написал Майдан.

Он напомнил, что партия УДАР направила в СНБО письмо с требованием лишить Киву депутатского мандата, но сама власть пока никак не отреагировала на это “поздравление”.

“Поэтому давайте не будем безразличными и все вместе объясним Киве, в какой стране он живет, и почему нельзя поздравлять с праздниками оккупантов. Точное время и место акции по поимке Ильи Кивы я оглашу накануне события”, – заявил ветеран.

Контекст:

22 января 2020 года в ресторане “Моссо” на Крещатике у нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы возник конфликт с Майманом. На видео инцидента нардеп подошел к посетителю и попытался ударить его головой в лицо, тот ответил ударом кулаком в голову. Кива заявил, что в ресторане на него напал человек, который вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова.

Тогдашний генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка открыл уголовное производство в отношении народного депутата.

В комментарии изданию “ГОРДОН” Майман рассказал, что конфликт у него с Кивой был с 2015 года. Он якобы отказался жечь проходящие через блокпост на Донбассе машины, которые не платили Киве дань по 100 тыс. грн за проезд.

Маман также заявлял, что Кива причастен к убийству экс-владельца Kiev Sport Club Тараса Зиновенко. Бизнесмена убили 6 апреля 2016 года, неизвестный выпустил в него восемь пуль, когда тот выезжал с парковки, писала “КП в Украине”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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