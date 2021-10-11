Ученые рассказали, как полярные сияния освещают небо

Некоторые из самых удивительных явлений в ночном небе — полярные сияния, северное и южное сияние. Эти ослепительные световые шоу выглядят как рябь на шторах, яркие дуг. Большинство из них мерцают зеленым, но некоторые светятся красным, синим или пурпурным цветами. Такие захватывающие дух зрелища считаются одним из чудес света. Но мало кто их видит. Почему? Полярные сияния в основном появляются в небе отдаленных полярных регионов Земли. О том, почему они светятся, недавно рассказали ученые, опубликовавшие статью на портале ScienceNewsForStudents.

Сияния образуются благодаря потоку заряженных частиц, который непрерывно истекает от Солнца. Эта плазма известна как солнечный ветер. Магнитное поле Земли отклоняет большую часть солнечного ветра от планеты. Но это магнитное поле улавливает некоторые частицы в плазменном шторме.

Эти заряженные частицы высокой энергии движутся вдоль силовых линий магнитного поля к полюсам Земли. Там, частицы погружаются в атмосферу. Столкновения возбуждают кислород и азот. То есть они придают атомам немного дополнительной энергии. Но возбужденные частицы нестабильны. В процессе атомы выделяют энергию в виде легких частиц или фотонов. Эти фотоны и вызывают свечение в небе.

Полярные сияния бывают разных форм и размеров. Их характеристики будут зависеть как от состояния атмосферы, так и от магнитного поля Земли.